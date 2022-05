Presa na Tailândia, brasileira pega mais de 9 anos de prisão

Da Redação

Mary Hellen Coelho Silva, a brasileira de 21 anos que está presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas, foi condenada a 9 anos e seis meses de prisão, segundo uma das advogadas de defesa da jovem.

continua após publicidade .

Kaelly Cavoli Moreira informou que a sentença foi proferida na quarta-feira (11) na Tailândia, porém, os advogados só receberam a informação na madrugada desta quinta-feira (12), por meio de um e-mail do consulado brasileiro. Vale destacar que as informações ainda são preliminares, uma vez que os advogados aguardam o recebimento da sentença completa.

De acordo com a advogada, Mary Hellen foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão, sendo dois anos, por crime civil e 7 anos e 6 meses por crime penal.

continua após publicidade .

Ainda conforme Kaelly, os advogados tentarão a extradição da Mary, para que ela possa cumprir a pena no Brasil.

Leia o e-mail do consulado na íntegra:



"A embaixada foi avisada ontem, 11/5, por telefone, sobre a audiência de Mary Hellen Coelho Silva perante a Corte de Samut Prakan, realizada no dia 8/5. O funcionário que informou a embaixada afirmou que a audiência foi agendada com um dia de antecedência, razão pela qual não teria sido possível alertar as partes interessadas antecipadamente.

continua após publicidade .

De acordo com o funcionário da Corte, Mary Hellen foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão (divididos em: 2 anos, por crime civil; e 7 anos e 6 meses, por crime penal). A brasileira teria sido assistida por defensor público nomeado pela própria Corte. O setor consular está tentando, desde ontem, obter cópias dos documentos da sentença da brasileira".

Com informações do g1.