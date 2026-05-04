Presa ex-tutora de cadela que ingeriu crack; vídeo registra alta do animal da UTI

A ex-tutora da cadela Antonieta, filhote de buldogue francês que ficou conhecida nacionalmente após engolir 55 pedras de crack no mês passado, foi presa novamente por tráfico de drogas neste domingo (04), em Joinville, Santa Catarina. A detenção, realizada pela Guarda Municipal, ocorreu no exato dia em que o animal recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) veterinária. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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A mulher, que já utilizava tornozeleira eletrônica devido à prisão anterior, foi flagrada pelos agentes de segurança enquanto tentava esconder diversas pedras de crack. Após a abordagem, a suspeita foi imediatamente conduzida à Central de Polícia do município.

O caso de maus-tratos e negligência repercutiu em 17 de abril, quando a filhote, de aproximadamente três meses de vida, foi levada ao veterinário apresentando graves sinais de intoxicação. Exames clínicos confirmaram a ingestão do entorpecente, o que resultou na primeira prisão da então tutora, que acabou liberada logo em seguida após passar por audiência de custódia.

Antonieta passou os últimos dias internada em uma clínica na cidade de Curitiba, no Paraná, lutando pela vida. Com a alta da UTI no domingo, a filhote retornou a Joinville, onde segue em observação médica contínua. Segundo os profissionais responsáveis pelo tratamento do animal, a expectativa é de que a cadela se recupere totalmente e esteja apta a ir para um novo lar em cerca de uma semana.

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