Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Presa em SC por fingir ser criança, mulher usou agulhas no próprio corpo para forjar abusos em Goiás

Antes de enganar o sistema de adoção catarinense, a suspeita foi detida no Centro-Oeste ao simular maus-tratos

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 18:49:16 Editado em 06.06.2026, 18:49:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Presa em SC por fingir ser criança, mulher usou agulhas no próprio corpo para forjar abusos em Goiás
Autor Mulher de 37 anos fingiu ter 12 anos para aplicar golpes - Foto: reprodução

A mulher descoberta em Santa Catarina após fingir ter 12 anos de idade para conseguir ser adotada por uma família possui um histórico criminal grave com o mesmo modus operandi. Antes de enganar o sistema catarinense, ela já havia sido presa no estado de Goiás por se passar por uma criança vítima de abusos. Na ocasião, a suspeita chegou ao extremo de inserir agulhas no próprio corpo para dar veracidade à sua história de maus-tratos e, com isso, conseguir doações financeiras de pessoas comovidas com a situação.

- LEIA MAIS: Mulher de 37 anos que fingia ter 12 aplicou golpes em sete estados, aponta polícia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso registrado em Goiás revelou uma rede de mentiras meticulosamente construída para extorquir a comunidade local. Ao apresentar perfurações e alegar ser uma menina em situação de extrema vulnerabilidade, ela mobilizou campanhas de arrecadação e auxílio assistencial. A farsa foi desmontada pelas autoridades de segurança e saúde do estado assim que exames mais detalhados e o cruzamento de informações revelaram sua verdadeira identidade e idade cronológica, resultando em sua prisão por estelionato e falsidade ideológica.

Apesar da detenção anterior, a mulher voltou a aplicar o golpe, desta vez no Sul do país. Em Santa Catarina, ela conseguiu burlar os trâmites iniciais e convencer pessoas de que era uma pré-adolescente apta para adoção. A reincidência só foi confirmada após novas suspeitas sobre seu comportamento e fisionomia, o que levou os investigadores a puxarem sua ficha criminal e descobrirem o episódio das agulhas em território goiano, consolidando o padrão de fraude envolvendo a simulação de identidade infantil.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adoção ilegal Crime ESTELIONATO fraude Identidade Falsa Santa Catarina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV