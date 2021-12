Da Redação

Preocupação: falta de vidro complica entregas de cerveja

Com a chegada do verão, a demanda por bebidas aumenta, um exemplo, é a da cerveja, que é muito consumida no Brasil. Entretanto, este alto consumo está preocupando bares e restaurantes, pois, por conta da falta de vidro no mercado, as entregas de cerveja long necks devem ser comprometidas. Este mesmo problema acontece com bebidas mais caras em restaurantes, como o vinho e destilados.

Segundo as principais fabricantes de cerveja, mesmo que a falta de vidro seja um problema, a possibilidade de desabastecimento da bebida é descartada. Mas o temor dos empreendedores do setor é que o movimento mais intenso cause uma escassez mais severa e prejudique o potencial de ganhos.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o verão aumenta o faturamento em cerca de 30% nos estabelecimentos de cidades turísticas. Em municípios menores, a quantia chega a dobrar. Nas demais localidades, os empresários costumam ao menos contar com a maior disposição do cliente a sair de casa em dias quentes.

Conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), a falta de embalagens em vidro não é recente. O Brasil já enfrentou um longo período sem investimentos no ganho de produtividade e infraestrutura do setor, que culminou em escassez em 2020.

A paralisação causada pela pandemia do coronavírus nos mais diversos setores produtivos reduziu o número de pedidos. Quando houve retomada, as encomendas se acumularam com uma safra histórica de vinhos que o país produziu no ano passado.

Fonte: G1.