Prêmios esquecidos da loteria somam R$ 323,3 milhões este ano

Da Redação

Quem fica com o dinheiro? Desde 2015, mais de R$ 2,8 bilhões deixaram de ser resgatados pelos vencedores das loterias da Caixa Econômica

Apostadores que ganharam prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal deixaram de buscar R$ 323,3 milhões de janeiro a outubro deste ano.

Desde 2015, a soma já ultrapassa R$ 2,8 bilhões. Os valores incluem todas as apostas, de todas as modalidades de jogos de loterias no país.

O recorde de esquecimento foi em 2021, quando R$ 586,8 milhões voltaram aos cofres públicos sem que os vencedores se apresentassem para pegar os prêmios.

Os dados são os seguintes:

• 2015 – R$ 301,3 milhões

• 2016 – R$ 320,4 milhões

• 2017 – R$ 326 milhões

• 2018 – R$ 332,2 milhões

• 2019 – R$ 331,9 milhões

• 2020 – R$ 311,9 milhões

• 2021 – R$ 586,8 milhões

• 2022 (até outubro) – R$ 323,3 milhões

Total esquecido: R$ 2,83 bilhões

Qual o prazo que o apostador tem para resgatar o prêmio?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio.

O que acontece com o dinheiro após o prazo para resgatar?

Se o vencedor não resgatar o prêmio após 90 dias da data do sorteio, os valores serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), conforme a Lei nº 13.756/18.

Com informações: R7

