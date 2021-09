Da Redação

Prêmios de rifa fazem vereadores gargalharem durante sessão

Um vídeo da sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, em Santa Catarina, viralizou na noite desta terça-feira (31), depois que a vereadora e professora Elisabeth Bortolotto (PP) realizou a leitura da lista de prêmios de uma rifa realizada por uma escola do município.

Com o tema Fazendinha, a rifa realizada para arrecadar recursos para a compra de presentes do dia das crianças para os alunos, oferece 15 premiações, que variam entre porcos, torresmo, galinha choca com pintinhos, salames e queijos.

A leitura dos prêmios fez com que os vereadores caíssem na gargalhada e acabou viralizando nas redes sociais. Assista ao vídeo:

