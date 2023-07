Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 60 milhões

Siga o TNOnline no Google News

A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado (22), às 20h, as dezenas referentes ao concurso 2.613 da Mega-Sena. O prêmio acumulado está estimado em R$ 60 milhões para os acertadores das seis dezenas.

No último sorteio, na quarta-feira (19), nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

A aposta mínima de seis dezenas custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O sorteio acontecerá, no caminhão da Sorte Caixa, instalado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

