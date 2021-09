Da Redação

Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 12,8 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.413 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (28), em São Paulo.

continua após publicidade .

O prêmio acumulado, estimado para o próximo concurso, nesta quinta-feira (30), é R$ 12,8 milhões. Esse foi o primeiro sorteio da Mega-Semana da Primavera. As dezenas sorteadas são as seguintes: 03 - 22 - 37 - 40 - 41 - 48.

A quina registrou 12 apostas ganhadoras; cada uma pagará R$ 114.924,54. A quadra teve 1.759 apostas vencedora; cada apostador receberá R$ 1.120,03.

continua após publicidade .

As apostas podem ser realizadas até as 19 horas, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Agência Brasil.