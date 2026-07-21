Prêmio da Lotofácil acumula para R$ 15 milhões nesta terça-feira (21)

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (20), o concurso 3740, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (21), é de R$ 15 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 545 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.235,07.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18217 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 221019 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1160543 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.