Prêmio da Lotofácil acumula para R$ 15 milhões nesta terça-feira (21)
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (20), o concurso 3740, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (21), é de R$ 15 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 545 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.235,07.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18217 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 221019 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1160543 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.