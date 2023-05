Premiê do Reino Unido anunciou a Lula doação de 80 milhões de libras para Fundo Amazônia

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou em conversa com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que seu país doará 80 milhões de libras para o Fundo Amazônia. Em comunicado, o governo britânico descreve a visita de Lula a Downing Street, antes da coroação amanhã do novo monarca do Reino Unido.

Os líderes discutiram também o "grande potencial" na relação bilateral, em temas como saúde, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia, diz a nota. No comércio, ambos concordaram sobre a importância do trabalho conjunto para lidar com barreiras comerciais e liberar investimentos entre as nações.

O comunicado diz que Sunak elogiou a liderança de Lula na questão da mudança climática "e saudou suas reflexões sobre a situação preocupante na Amazônia". A doação ao fundo ajudará a "interromper o desmatamento e salvar a rica biodiversidade da área, acrescentou o primeiro-ministro". Sunak ainda mencionou o fato de que o país participa de uma aliança no âmbito da COP 27 sobre florestas e clima, "outro forte sinal do compromisso do Reino Unido em proteger a Amazônia".

Sunak e Lula ainda discutiram a situação na Ucrânia "e concordaram que a invasão da Rússia foi inaceitável, bem como a morte de civis inocentes". O texto também diz que os dois líderes concordaram que "a paz era do interesse de todos".

"O primeiro-ministro disse que, enquanto forças da Rússia permaneçam na Ucrânia, seria impossível para o país encontrar a paz e reiterou a necessidade de que a comunidade internacional continue a pressionar o presidente Vladimir Putin a retirar suas tropas", diz o texto.