Prefeitura do RJ aciona Ronaldo por dívida de R$ 106 mil de IPTU

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A dívida é referente a dois imóveis do ex-craque na cidade do Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Ronaldo Luís Nazário de Lima, popularmente conhecido como Ronaldo Fenômeno, foi acionado pela Procuradoria Geral da Prefeitura do Rio de Janeiro, por conta de dívidas de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pendentes. De acordo com a administração pública, a conta já ultrapassa dos R$ 100 mil.

continua após publicidade .

As dívidas são referentes a dois imóveis do ex-jogador, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Leia também: Vídeo: Richarlison tatua rosto de Neymar e Ronaldo Fenômeno nas costas

continua após publicidade .

Em um processo relacionado a uma sala comercial na Avenida das Américas, 3434, a cobrança é de R$ 72.718,34. Na ação sobre um apartamento na Avenida Grande Canal, 2255, o déficit é de 33.946,41. A informação sobre a movimentação foi publicada, primeiramente, pelo "O Globo" e confirmada pelo UOL Esporte.



Em ambos os casos, "requer o Município a citação por carta do devedor, para pagar a dívida integral em 5 (cinco) dias ou garantir o juízo, bem como a fixação da verba honorária em 10% sobre o montante da execução apurado ao final". Caso não ocorra o pagamento e nem garantia da execução, há o pedido para que seja realizada a penhora dos valores para que a dívida seja quitada.

O ex-jogador, atualmente, é empresário e dono, por exemplo, do Real Valladolid, da Espanha, e do Cruzeiro, do qual tem 90% das ações da SAF.

continua após publicidade .

Em nota, a Procuradoria do Município "confirma a existência de débitos de IPTU inscritos em dívida ativa em nome de Ronaldo Luis Nazário de Lima" e aponta que "o montante, cobrado por meio de execuções fiscais, pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça do Rio". A reportagem ainda não conseguiu contato com o ex-atacante.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News