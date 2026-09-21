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Prefeitura do Rio vai desapropriar casarão que desabou e deixou dois feridos no Cosme Velho

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), anunciou que vai desapropriar o terreno do imóvel que desabou na Rua Cosme Velho no sábado, 19. O incidente deixou duas pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 43 anos e uma menina de 2 anos ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto. As identidades não foram divulgadas.

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"Precisamos evitar cenas como a de hoje, causadas pela falta de preservação e de responsabilidade dos proprietários. É papel da Prefeitura intervir, desapropriar e levar esses imóveis a leilão público, para que ganhem um novo destino e voltem a servir à população", afirmou Cavaliere no sábado.

O mandatário anunciou que, além do casarão que desabou, a prefeitura vai desapropriar a Casa Portinari, que fica do outro lado da rua do imóvel, e o Solar dos Abacaxis.

"Esse será o primeiro bloco de imóveis da região, e faremos também uma nova leva de desapropriações no Centro Histórico", anunciou.

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A Defesa Civil Municipal interditou o casarão de dois andares no Cosme Velho, após o desabamento parcial. O segundo andar do imóvel ao lado, também precisou ser interditado.

De acordo com a Defesa Civil, o segundo andar de cada um dos imóveis precisará ser demolido. A Secretaria Municipal de Conservação já trabalha na demolição. E a Comlurb realiza a remoção dos escombros.

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