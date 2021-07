Prefeitura do Rio espera predomínio da variante delta na cidade em breve

Da Redação

A prefeitura do Rio espera que a variante delta do coronavírus se torne predominante na cidade em breve. Até esta sexta-feira, 23, a cepa já havia sido registrada em 27 pacientes, mas o município admite que há subnotificação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dados disponíveis até o momento se referem a casos verificados ainda no mês de junho, e por isso a delta ainda não se mostra predominante na cidade.

"O que a gente sabe hoje da variante delta é que, na maioria dos países em que ela entrou, ela se tornou predominante muito rápido. A gente espera que se torne a variante predominante muito em breve no Rio e também no Estado, é esse o padrão em outros países", explicou o secretário Daniel Soranz.

Soranz ressaltou que "apesar de (a delta) ser muito mais transmissível, há a hipótese de ser uma variante que causa menos casos graves e menos letal". Por isso, ele frisou a importância de a população carioca não deixar de se vacinar. Pelos números da prefeitura, 90% dos idosos da cidade receberam a segunda dose do imunizante.