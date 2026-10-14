Prefeitura de SP suspende rodízio nesta quarta por causa da chuva

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na tarde desta quarta-feira, 14, após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista. O temporal provocou transtornos em várias partes da cidade.

O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, por exemplo, ficou inundado, com vários carros submersos. A estação de metrô Liberdade, na Linha 1-Azul, também ficou alagada.

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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a forte chuva ocorreu por conta da entrada da brisa marítima, que, em conjunto com o calor, estimula a formação de áreas de instabilidade. A combinação do ar quente e úmido com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior paulista gerou "pancadas de chuva de forma generalizada com intensidade moderada a forte", informou.