Prefeitura de SP estuda criar faixas para motos nas marginais Tietê e Pinheiros

A Prefeitura de São Paulo avalia criar faixas exclusivas para motos nas marginais Tietê e Pinheiros. A informação foi adiantada pela TV Globo nesta terça-feira, 14, e confirmada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em coletiva de imprensa realizada no mesmo dia. O estudo, segundo ele, tem o objetivo de analisar se a medida pode reduzir mortes de motociclistas no trânsito e é inspirado em um modelo já adotado na Malásia.

"Um estudo que a gente pediu acabou vazando, sobre a possibilidade de eventualmente ter uma pista de moto nas marginais", disse o prefeito. "Nosso pessoal de transporte esteve visitando a Malásia, e na Malásia identificou que eles têm esse tipo de segregação para as motos passarem. Tendo em vista que lá o resultado é muito positivo, abriu-se aqui uma ação de estudo com relação a esse tema."

Levantamento apresentado pelo prefeito aponta que 22 pessoas morrem por ano em acidentes envolvendo motocicletas nas marginais Pinheiros e Tietê, enquanto outras 220 ficam com sequelas. "Se a gente tiver a possibilidade de fazer algo para poder evitar isso, a gente vai fazer", afirmou. Segundo a TV Globo, a ideia seria construir faixas rentes às margens dos rios, algo similar às faixas azuis.

O prefeito afirmou que o estudo sobre a implementação das faixas exclusivas nas marginais ainda está "muito preliminar e incipiente". Disse também que o tema nem sequer foi tratado com o governo do Estado, mas se mostrou positivo. "Obviamente nossa relação com o governo, com o Tarcísio (de Freitas, governador), está muito boa. Havendo possibilidade, com certeza o Estado vai liberar."

Em paralelo, ele citou a faixa azul como uma experiência positiva. "Dia 25 de janeiro completou um ano, com nenhum óbito na faixa azul durante esse tempo", disse. A iniciativa foi adotada na Avenida 23 de Maio para justamente evitar acidentes envolvendo motociclistas. "A gente tem 20 quilômetros de faixa azul, e a gente vai estender mais 200 quilômetros."

Transportes de aplicativo

Ainda durante a coletiva, Nunes citou também as controvérsias recentes envolvendo aplicativos de transporte. "Todas as ações que a gente puder fazer para salvar vidas, inclusive de evitar que a Uber e a 99 levem as pessoas na garupa, para ter uma acidente, a gente vai estar fazendo", disse o prefeito.

Segundo ele, o grupo de trabalho que foi instituído para avaliar o transporte de passageiros em motocicletas já realizou nove reuniões, algumas delas com a presença das empresas responsáveis pelos aplicativos de transporte, mas ainda não há uma data para concluir as discussões. Por ora, o transporte de passageiros por motos está vetado. "A questão do transporte de passageiros em motos nesta cidade, com a complexidade que tem, é algo bastante sério", disse.