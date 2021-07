Prefeitura de São Paulo retoma rodízio de veículos a partir de segunda

Da Redação

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, que a partir da próxima segunda-feira, 2, será retomado o rodízio de veículos no centro expandido da capital. A medida estava suspensa desde o dia 22 de março.

Com a retomada, o rodízio de veículos leves volta a ser válido nos horários de pico, entre as 7h e as 10h e das 17h às 20h nos dias de semana. O anúncio acompanha decisão do governo do Estado de suspender o toque de restrição no período noturno a partir de domingo, 1º.