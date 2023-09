Prefeito se empolga em festa, se joga na plateia e cai no chão; vídeo

Um acontecimento inusitado envolvendo o prefeito de Senador Pompeu, município no interior do Ceará, está gerando gargalhadas nas redes sociais, isso porque o político se empolgou e tentou cair nos braços do povo. Antônio Maurício Pinheiro cai no chão quando comemorava em meio a uma festa no centro da cidade na noite desse domingo, 3 de setembro. (Veja o vídeo abaixo)

Senador Pompeu comemorava o 127º aniversário de emancipação política. O município contou com apresentações e, inclusive, o prefeito subiu ao palco em um deles.

Em um determinado momento, Antônio se empolgou e se jogou na plateia, porém, como foi pega de surpresa, não resistiu ao peso do mandatário. O político caiu no chão.

Ele prontamente ficou de pé e retornou ao palco da festa, sem sofrer ferimentos graves.



"Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas", disse o gestor, em agradecimento à população presente na festa.

"Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu", postou a Prefeitura de Senador Pompeu, em mensagem publicada em rede social.

Veja:

Com informações G1

