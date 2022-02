Da Redação

Prefeito realiza sonho ao dar carros de luxo aos netos

Uma ação feita pelo prefeito de Bom Jesus de Goiás, sul do estado, viralizou na internet e está dando o que falar nas redes sociais. Adair Henriques da Silva (DEM) presenteou 15 netos com carros de luxo e alegou que isso foi a realização de um sonho.

O político contou que trabalha no ramo do agronegócio, mas que sua vida começou como empregado no ramo.



“Comecei trabalhando de empregado no ramo do agronegócio. Era muito baixo o valor que recebia. A gente sempre sonha com dias melhores. Presentear meus netos foi a realização de um sonho”, disse o prefeito.

Os veículos, cada um avaliado em R$ 150 mil, foram entregues durante um almoço no último domingo (6). O valor total dos presentes pode ter passado de R$ 2 milhões

“Eu gosto de presentear meus netos. Estamos vivendo um momento muito bom no agronegócio e, por isso, pensei em dar um presente um pouco melhor”, destaca Adair.

Repercussão

Em um dos posts na rede social, é possível ver um caminhão carregado com os veículos, que depois ficam enfileirados à espera dos novos donos. Durante a entrega dos carros, Adriana disse que o avô reuniu todos os netos e recontou a história de vida dele.

"Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos", ressalta.

Aldair disse que não esperava que o caso tivesse tanta repercussão, mas que acredita que a história dele possa inspirar outros avós pelo país.

“O tal dessa juventude gosta de colocar tudo nas redes sociais, mas não esperava essa repercussão. Acho que vai inspirar muitos avós que também têm recursos a ajudar os netos”, concluiu.

Com informações do g1.