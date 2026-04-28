Prefeito morre após sofrer infarto durante culto em igreja

O prefeito de Vitorino Freire, no Maranhão, Ademar Alves Magalhães (União Brasil), morreu na noite de segunda-feira (27), aos 61 anos, após passar mal durante um evento realizado em uma igreja. A informação foi confirmada pela administração municipal.

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Natural da cidade, Ademar Magalhães estava em seu primeiro mandato como prefeito, para o qual foi eleito em 2024 com 62,69% dos votos válidos. Antes de ingressar na política como candidato, atuou como motorista, empresário e também como assessor parlamentar do deputado federal Juscelino Filho entre 2015 e 2019. Em 2023, ocupou o cargo de secretário municipal de Infraestrutura e Obras.

De acordo com informações preliminares, o prefeito sofreu um infarto. Ele chegou a receber manobras de reanimação cardiopulmonar no local, realizadas pela ex-prefeita Luanna Rezende, que estava presente no momento em que ele passou mal. Em seguida, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Ribeiro, mas não resistiu.

Com a morte do gestor, a vice-prefeita Gabi Viana assume a chefia do Executivo municipal.

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Ademar Magalhães deixa a esposa, Leda, e as filhas Jackeline e Larissa. O velório ocorre nesta terça-feira (28), na Igreja Assembleia de Deus da cidade. Já o sepultamento está previsto para quarta-feira (29), após cerimônia religiosa.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias e destacou a trajetória do gestor em nota. Autoridades também manifestaram pesar, entre elas o governador do Maranhão, Carlos Brandão, que lamentou a perda nas redes sociais. O deputado federal Juscelino Filho também prestou homenagem, ressaltando a relação de longa data e o legado deixado pelo prefeito.

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