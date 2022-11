Prefeito do interior de RS é morto a tiros dentro da prefeitura

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu em Lajeado do Bugre, em Rio Grande do Sul

Roberto Maciel Santos (PP), prefeito de Lajeado do Bugre, município do interior do Rio Grande do Sul, foi morto a tiros dentro de seu gabinete na manhã desta quinta-feira (24). Segundo as informações da Brigada Militar (BM), o crime aconteceu quando um homem encapuzado e armado invadiu a prefeitura.

continua após publicidade .

A porta do gabinete do gestor municipal, que tinha 44 anos, estava trancada, porém, o atirador a arrombou. Houve correria, e os servidores se esconderam debaixo de mesas e no forro.

Leia também: Mulher de 49 anos é morta baleada por namorado dentro de casa

continua após publicidade .

Conforme a BM, o prefeito estava acompanhado de um motorista da Secretaria Municipal de Saúde em sua sala, quando o atirador chegou. O criminoso efetuou diversos disparos contra os dois. O homem teria deixado a prefeitura em um carro.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado em estado grave para um hospital. Já Roberto Maciel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A prefeitura foi isolada por agentes da BM até a chegada da perícia. As autoridades encontraram cartuchos de uma pistola 9 mm.

A Polícia Civil (PC) busca elucidar o caso.



Siga o TNOnline no Google News