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Prefeito de SC viraliza ao anunciar nova frota da prefeitura com referência a game clássico

Vídeo inspirado em Need for Speed : Underground 2 ultrapassa 344 mil visualizações e divide opiniões entre elogios ao marketing e críticas à gestão

Escrito por Lis Kato
Publicado em 24.07.2026, 10:50:04 Editado em 24.07.2026, 10:56:27
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Uma forma inusitada de apresentar os novos veículos adquiridos pela Prefeitura de Florianópolis (SC) transformou o prefeito Topázio Silveira Neto (PSD) em assunto nas redes sociais. Inspirado no clássico jogo Need for Speed: Underground 2, lançado em 2004 para PlayStation 2, o vídeo publicado pelo chefe do Executivo municipal já ultrapassa 344 mil visualizações em uma semana e soma centenas de comentários.

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Na gravação, Topázio aparece sentado diante de uma mesa com um videogame, um controle nas mãos e um console semelhante a um PlayStation. Ao lado, caminhões, retroescavadeiras e outros veículos da nova frota da prefeitura surgem como se estivessem na tradicional tela de seleção de carros do game.

A publicação recria a estética do jogo, incluindo os efeitos gráficos e a interface que marcaram uma geração de jogadores. Na legenda, o prefeito escreveu: “Vem ver os novos carrinhos que a gente comprou para cuidar da cidade.”

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O conteúdo rapidamente ultrapassou o público habitual da política e passou a ser compartilhado por perfis voltados ao universo dos games e da cultura pop, impulsionando o alcance da publicação.


Prefeito de SC viraliza ao anunciar nova frota da prefeitura com referência a game clássico
AutorFoto: Reprodução vídeo

Nos comentários, muitos internautas elogiaram a criatividade da equipe de comunicação da prefeitura e o formato descontraído adotado para divulgar a aquisição dos veículos.

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“Além de uma ótima gestão, você tem a melhor equipe de marketing”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “O marketing está de parabéns.” Também houve quem destacasse a qualidade da edição do vídeo e o comparasse a produções de grandes criadores de conteúdo.

Por outro lado, a publicação também recebeu críticas. Alguns usuários questionaram a utilização das redes sociais para promover ações da administração municipal e cobraram investimentos em áreas consideradas prioritárias, como saúde, segurança e atendimento de emergência.

Em um dos comentários, um internauta afirmou que “não basta fazer uma entrega simbólica e transformar isso em propaganda”, defendendo que a população deve cobrar transparência e melhorias nos serviços públicos.

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Não é a primeira vez que Topázio utiliza uma linguagem inspirada na internet para divulgar ações da administração. Conhecido nas redes como o “prefeito tiktoker” — apelido que ganhou após intensificar a produção de conteúdos digitais durante a campanha que culminou em sua reeleição, em 2024 —, o prefeito costuma recorrer a memes, tendências e referências da cultura pop para aproximar a comunicação da gestão do público.

Desta vez, a estratégia alcançou um público ainda maior, levando um anúncio institucional para além do debate político e despertando reações tanto de admiradores da criatividade da campanha quanto de críticos da administração municipal.

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comunicação pública Cultura Pop Florianópolis marketing político Need for Speed Topázio Silveira Neto
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