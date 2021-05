Prefeito de Nova York diz que pretende vacinar turistas

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (11), o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que tem a intenção de vacinar contra o novo coronavírus "todo turista" que chegar à cidade americana.

O prefeito fez a afirmação durante um pronunciamento. Ele falou a respeito do Brasil, que é um dos países que mais envia turistas para Nova York. Ele alegou que vê com "muita dor" e "dificuldade" o atual momento que o Brasil enfrenta. Além disso, ele relatou que "seu coração está com as pessoas do Brasil".

A prefeitura da cidade americana pretende acelerar a imunização contra a Covid-19. Para isso acontecer vários pontos de vacinação serão colocados em pontos turísticos e, durante sete dias, será oferecido metrô grátis para quem tomar a vacina.

Com informações; CNN.