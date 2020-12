Prefeita eleita de cidade do RS morre vítima de Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

Na noite desta quinta-feira (3), Izalda Maria Barros Boccacio, prefeita eleita de Santo Antônio das Missões, cidade do Rio Grande do Sul, morreu por complicações da Covid-19.

A mulher era a atual vice-prefeita da cidade. Na última eleição, foi eleita com 53,47% dos votos.

De acordo com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Izalda tinha 72 anos e estava internada desde a semana passada no Hospital Ivan Goulart, por conta da doença. Nesta semana, precisou ser transferida para Santa Maria por conta de complicações com a Covid-19, porém não resistiu.

A prefeitura da cidade lamentou a morte por meio de rede social. "Não existem palavras para descrever tamanha tristeza que assola a todos neste momento. Uma perda irreparável. [...] seu legado ficará para sempre em nossa memória e em nossos corações!"