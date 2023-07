Prefeita de Alagoas é criticada por fazer pose em foto de enchente

Em Alagoas, a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha (MDB) recebeu críticas nas redes sociais após publicar, nas suas redes sociais, uma foto onde faz "pose" diante das fortes chuvas que abalam o município, que fica a 40 km da capital Maceió, desde a sexta-feira, 7.

Na imagem, veiculada no seu Instagram, Hermann aparece olhando para o lado com metade do corpo submerso em uma enchente. Ao lado, aparece a figurinha "Operação Chuvas 2023?, um design que foi criado pela prefeitura local.

No Twitter, uma internauta criticou a ação da prefeita dizendo que as fotos se assemelham a um "editorial de moda". "Quer dar close na derrota do povo, no pior momento. Está usando a desgraça alheia como cenário para passar a imagem que também sofre e vive na pele?"

Outros usuários questionaram a intenção de Rocha em publicar as imagens, questionando se a prefeita estaria realizando um ensaio fotográfico diante das enchentes. A prefeita decretou, nesta sexta-feira, 7, estado de emergência no município que, em 12 horas, recebeu o volume de chuva esperado para mais da metade do mês de julho. Segundo as forças de segurança de Alagoas, mais de 400 famílias ficaram desalojadas. Escolas da cidade estão sendo utilizados como abrigos provisórios para receber a população desabrigada.

TBT de enchentes

Outras críticas que a prefeita está sendo alvo vem de uma postagem que realizou no último dia 1º, onde fez uma retrospectiva de outro período de enchentes que atingiu o seu município no ano passado. Na publicação, Rocha aparece em uma série de fotos posadas onde destacava o seu trabalho nas operações de resgate.

"Nos solidarizamos mais uma vez com quem perdeu tudo por causa das chuvas. Foram dias difíceis, mas superamos! Com muito trabalho, muita união e muito compromisso, não medimos esforços para proteger vidas no nosso município", declarou Rocha em um trecho da legenda.

Nos comentários, alguns internautas compararam a prefeita com a modelo brasileira Nana Gouvêa que, em 2012, viralizou ao publicar um ensaio de fotos cujos cenários eram locais afetados pelo Furacão Sandy, em Nova Iorque. "Agora Alagoas tem a sua Nana Gouvêa", destacou um comentário. Rocha é prefeita de primeiro mandato e pode concorrer à reeleição no ano que vem.

Enchentes afetam outras cidades de Alagoas

As chuvas intensas afetaram outras cidades alagoanas nesta sexta, 7. Segundo uma nota oficial da Defesa Civil de Alagoas, vários rios do estado transbordaram. Na capital Maceió, foram registrados casos de deslizamento e ruas alagadas, que alteraram a oferta de transporte público. No município de Flexeiras, na região da Zona da Mata, um homem morreu após ser arrastado por uma enchente.