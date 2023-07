Prédio do Ministério de Alckmin é evacuado após ameaça de bomba

Um prédio da Esplanada dos Ministérios foi esvaziado na manhã desta quarta-feira (26) em torno das 11:00 horas após uma ameaça de bomba.

continua após publicidade

A evacuação ocorreu no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

O ministro não estava no prédio no momento do acionamento, pois cumpria atividades da vice-presidência no Planalto, segundo informações.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, o acionamento foi feito às 11:07 horas e uma mala foi encontrada no local. O objeto estava na entrada do prédio da garagem da pasta e uma caixa com a Constituição foi encontrada em cima dela. O item foi deixado do lado de fora do prédio e ficará a cargo da Polícia Federal. O Corpo de Bombeiros está no local e acompanha a ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News