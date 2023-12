Preço do litro de gasolina cai pela terceira semana nos postos

Preço do litro de gasolina caiu 0,36% nesta semana.

O preço médio cobrado pelo litro de gasolina nos postos brasileiros manteve a recente tendência de queda e caiu 0,36% nesta semana, de R$ 5,61 para R$ 5,59, mostram dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Com o terceiro recuo semanal consecutivo do valor nos postos, encher um tanque de 50 litros com o combustível, o equivalente ao de um Hyundai HB20, está em R$ 279,50, valor R$ 1 inferior ao da semana passada.

Mesmo com a queda, os motoristas precisam ter atenção na hora de abastecer, já que os valores mínimo e máximo de revenda cobrados pelo litro do combustível superam os 66%, de R$ 4,65 (São Paulo) a R$ 7,69 (Amazonas).

Na semana finalizada neste sábado (23), houve queda no valor do litro de todos os combustíveis pesquisados pela ANP. O etanol caiu 1,42% (de R$ 3,51 para R$ 3,46), o diesel recuou 1,18% (de R$ 5,95 para R$ 5,88) e o GNV (gás natural veicular) ficou 0,9% mais barato (de R$ 4,44 para R$ 4,40).





