Precisamos organizar o Brasil para enfrentar pandemias que com certeza virão, diz Padilha
Escrito por Lavínia Kaucz e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 16:16:00 Editado em 11.05.2026, 16:23:30
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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Brasil tem o desafio de se organizar "cada vez mais para enfrentar futuras pandemias que um dia virão". "A gente só não sabe qual é o patógeno, mas que vai surgir, e quando será, todos nós sabemos", acrescentou.
As declarações foram feitas em cerimônia de sanção da lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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