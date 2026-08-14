Pré-selecionados na 2ª chamada do Prouni têm até esta sexta para garantir bolsa

Termina nesta sexta-feira (14) o prazo para que os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2026, comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. O procedimento é obrigatório para garantir o benefício, que oferece bolsas integrais e parciais (de 50%) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas. A lista de convocados pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

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A documentação, que inclui a comprovação de renda e dados socioeconômicos do candidato e de seu grupo familiar, deve ser entregue diretamente à faculdade onde o aluno foi aprovado. O formato de envio — presencial ou virtual — é definido por cada instituição de ensino. Caso a faculdade opte pelo modelo digital, deve disponibilizar um espaço específico em seu site para o carregamento dos arquivos. Após a entrega, a instituição é obrigada a emitir um comprovante de recebimento e pode, caso julgue necessário, solicitar papéis adicionais para esclarecer as informações declaradas no edital.

Os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares do Prouni 2/2026 ainda terão uma chance de conseguir o benefício por meio da lista de espera. Os interessados deverão manifestar interesse no sistema nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 1º de setembro, e os novos convocados terão do próprio dia 1º até 14 de setembro para realizar a comprovação das informações nas faculdades.

Neste semestre, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 471.304 bolsas em 380 cursos oferecidos por 879 instituições de ensino superior. Desse montante, 219.725 são integrais e 251.579 são parciais. O programa também aplica políticas de ações afirmativas, tendo reservado nesta edição 35.365 bolsas para pessoas com deficiência e 188.880 para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. As outras 247.059 vagas foram destinadas à ampla concorrência.

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O Prouni é voltado exclusivamente para estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de curso superior. O programa utiliza o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação para os processos seletivos, que ocorrem duas vezes ao ano. As regras completas da atual edição estão disponíveis no edital nº 51/2026 do MEC.