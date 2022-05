Prazo para inscrição para o Enem 2022 começa nesta terça-feira

Da Redação

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começam nesta terça-feira, 10, e permanecem abertas até dia 21 de maio. Participantes isentos nesta edição também devem efetuar a inscrição. As provas acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro.

continua após publicidade .

Os alunos podem escolher entre fazer a prova no formato impresso ou digital - este último não é feito em casa, mas em local de prova determinado pelo Inep. Não será possível alterar o formato do exame após finalizada a inscrição.

São 101.100 vagas para realizar o exame digital, e alguns municípios não disponibilizam a opção, que será distribuída por ordem de chegada. Treineiros - candidatos que não estão no último ano do Ensino Médio - não podem optar pelo Enem digital.

continua após publicidade .

Aplicação

As duas versões do Enem 2022 (impressa e digital) terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. As provas também serão aplicadas nas mesmas datas: 13 e 20 de novembro.

Dados pessoais

continua após publicidade .

A assistente virtual solicita o CPF e data de nascimento.

Logo em seguida, ela dá o retorno já com o nome do candidato e o da mãe, conforme registrado na Receita Federal.

Ao confirmar a veracidade do que foi mostrado, a nova página solicita o nome do pai, onde há opção de não informar.

continua após publicidade .

Ainda sobre os dados pessoas, o Governo pede sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade, estado e cidade de nascimento.

Para saber da localização do candidato atualmente, o Inep pede que seja inserido o CEP, caso o indivíduo não saiba, há um hiperlink, no canto superior da página, que leva para o site do Correios, onde é possível encontrar o dado.

continua após publicidade .

Nome social

O participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente pela sua identidade de gênero e que já tem o respectivo nome cadastrado na Receita Federal será identificado pelo nome social no momento da inscrição. Contudo, será necessário confirmá-lo na Página do Participante, entre os dias 23 e 28 de junho.

Já aqueles que querem ser identificados pelo nome social e não têm o respectivo nome cadastrado na Receita deverão realizar a solicitação de tratamento após a inscrição, no período de 23 a 28 de junho.

continua após publicidade .

Atendimento

O participante que precisa de atendimento especializado deve realizar a solicitação no momento da inscrição e anexar a documentação que comprove a necessidade do atendimento.

Será oferecido recurso para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.

continua após publicidade .

Documentação

O solicitante de atendimento deve anexar, na Página do Participante, a documentação que comprove a necessidade de acessibilidade, com nome completo do participante; diagnóstico emitido pelo profissional de saúde competente, com a Classificação Internacional de Doença (CID 10); e assinatura e identificação do profissional, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

continua após publicidade .

O participante que solicitar tempo adicional precisa justificar, no laudo médico, de forma expressa, o motivo da solicitação de acessibilidade. No caso de lactante, a certidão de nascimento da criança, com idade inferior ou igual a um ano, deverá ser anexada na Página do Participante.

Língua estrangeira

Caso não precise de atendimento especializado, o candidato é direcionado à página onde escolherá o idioma estrangeiro para responder no Exame, há duas opções: inglês e espanhol.

continua após publicidade .

Ensino Médio

Por fim, a assistente virtual quer saber qual a situação do participante em relação ao ensino médio, se concluído, cursando ou não.

A depender da escolha, o usuário é levado para uma nova página. Ao escolher a opção que sinaliza a conclusão da etapa de ensino, é questionado o tipo de escola que o aluno cursou, se pública ou privada, além do tempo em que você esteve matriculado.

continua após publicidade .

Questionário Socioeconômico

São 25 questões sobre a realidade enfrentada pelo candidato, com perguntas básicas, como a escolaridade de pai e mãe até se na casa há aparelho de DVD ou TV por assinatura.

Os dados do questionário não podem ser alterados depois do fim do questionário.

Dados de contato

Nesta seção, o participante tem de informar telefone fixo, celular, e o e-mail para contato - onde receberá informes sobre o Exame. Todos os campos são obrigatórios.

Município de prova

O candidato deve optar pela modalidade que deseja fazer impresso ou digital, sem a possibilidade de alterar após a conclusão da inscrição. O município para realizar as provas poderá ser alterado apenas pela Página do Participante, no período de inscrição, do dia 10/05/2022 às 23h59 do dia 21/05/2022 (Horário de Brasília - DF).

Fotografia

O Inep pede que o participante inclua uma foto atual para identificação.

Conclusão

No fim do processo, todos os dados informados aparecem para que o candidato confirme a veracidade. É preciso confirmar a língua estrangeira selecionada.

Caso algum dado esteja errado, também há a opção de editá-lo. Com tudo preenchido, é possível finalizar e enviar a inscrição.