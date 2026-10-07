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Prazo para faculdades aderirem às vagas remanescentes do Fies 2026/2 termina nesta quarta-feira (7)

Instituições privadas precisam disponibilizar um mínimo de seis vagas por curso para participar do programa

Escrito por Da Redação
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Prazo para faculdades aderirem às vagas remanescentes do Fies 2026/2 termina nesta quarta-feira (7)
Autor Para participar da oferta, o representante legal da instituição de ensino deve assinar o termo de adesão eletronicamente - Foto: Divulgação

O prazo para que as instituições privadas de ensino superior formalizem a adesão ao processo seletivo de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2026, termina nesta quarta-feira (7). O procedimento é exigido pelo Ministério da Educação (MEC) e deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema Informatizado do Fies (Sisfies). Com a conclusão desta etapa voltada às mantenedoras, os estudantes interessados em obter o financiamento poderão se inscrever gratuitamente entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro.

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Para participar da oferta, o representante legal da instituição de ensino deve assinar o termo de adesão eletronicamente, utilizando o login único do portal Gov.br. Durante o processo, as faculdades são obrigadas a informar a quantidade de vagas disponíveis, respeitando o limite mínimo de seis oportunidades por curso, turno e local de oferta. Também é necessário detalhar os valores das semestralidades e comprovar a adesão válida ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). O cronograma do MEC estabelece que as instituições poderão retificar os dados informados entre 8 e 14 de outubro. Posteriormente, de 4 a 6 de novembro, as faculdades deverão registrar o aproveitamento acadêmico dos universitários inscritos.

A etapa destinada aos estudantes ocorrerá de forma online, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para concorrer a uma das vagas remanescentes, que cobrem as mensalidades da graduação com condições facilitadas de pagamento após a formatura, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. O MEC exige média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. Além do desempenho acadêmico, o interessado deve comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

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Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até três opções de curso superior, instituição e turno, de acordo com as vagas cadastradas pelas mantenedoras. O edital ressalta que as vagas remanescentes são destinadas exclusivamente aos estudantes em condições de atingir a frequência mínima exigida para a contratação do financiamento ainda no segundo semestre letivo deste ano, sem qualquer possibilidade de extensão de prazo. A divulgação do resultado da chamada única com os pré-selecionados está prevista para o dia 16 de novembro.

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educação superior Exame Nacional do Ensino Médio Fies financiamento estudantil MEC VAGAS REMANESCENTES
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