Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina às 23h59 desta sexta-feira (29), e os contribuintes que não enviarem o documento no prazo estabelecido estarão sujeitos a penalidades financeiras e restrições. A multa para quem perder a data começa no valor de R$ 165,74 e pode atingir até 20% do imposto devido no ano. Além do prejuízo no bolso, os cidadãos obrigados a declarar que não o fizerem correm o risco de ter o CPF classificado como pendente de regularização pela Receita Federal.

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Esta sexta-feira também marca o limite para outra decisão importante: a alteração do modelo de tributação da declaração. O contribuinte tem até o fim do dia para escolher qual regime é mais vantajoso, optando entre o desconto simplificado e as deduções legais.

Para realizar o envio, o cidadão dispõe de três canais principais oferecidos pela Receita Federal. O processo pode ser feito pelo Programa Gerador da Declaração instalado no computador, por meio do aplicativo para smartphones na opção "Meu Imposto de Renda", ou ainda de forma totalmente online no portal e-CAC. Aqueles que desejarem utilizar a facilidade da declaração pré-preenchida pelo programa de computador precisam possuir uma conta Gov.br classificada nos níveis prata ou ouro.

Ao preencher o documento, é obrigatório informar todos os rendimentos recebidos ao longo de 2025. O detalhamento deve incluir também o patrimônio completo, englobando bens, dívidas, investimentos e financiamentos. As despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, previdência oficial e privada, dependentes e livro-caixa para profissionais autônomos, também devem ser declaradas, sendo fundamental que o contribuinte guarde todos os documentos que comprovem as informações prestadas.

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