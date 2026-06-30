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FORÇAS ARMADAS

Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira

Procedimento é voluntário para mulheres

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 10:44:22 Editado em 30.06.2026, 10:44:16
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Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira
Autor Mulheres da mesma faixa etária que desejam ingressar nas Forças Armadas também têm até hoje para se alistar - Foto: - Divulgação

O prazo para o alistamento militar obrigatório de jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 se encerra nesta terça-feira (30). Mulheres da mesma faixa etária que desejam ingressar nas Forças Armadas também têm até hoje para se alistar voluntariamente.

Para realizar o alistamento, é necessário estar cadastrado na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, e se inscrever no site Alistamento Online. Aqueles que não têm acesso à internet ou preferem o alistamento presencial devem procurar uma Junta de Serviço Militar (JSM). O processo é gratuito.

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- leia mais: PCPR cumpre 30 mandados contra grupo ligado ao tráfico no Oeste e Sudoeste do Estado

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

  • Certidão de nascimento ou casamento
  • Carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
  • Comprovante de residência recente

Após o alistamento, o jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deve consultar o site periodicamente para verificar se foi dispensado ou se precisará comparecer à etapa de seleção geral, no segundo semestre de 2026.

Se convocado, o candidato passará por exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre suas habilidades e interesse em servir. Após essa etapa, ele será submetido a uma seleção complementar designada por uma das três Forças Armadas – Exército, Marinha ou Aeronáutica – até ser incorporado e receber a matrícula.

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A dispensa pode ocorrer por excesso de contingente ou por residir em município que não contribui com pessoal para o serviço militar inicial obrigatório. Para obter o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), o jovem deve participar da cerimônia de juramento à bandeira.

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O jovem do sexo masculino que perder o prazo de alistamento pode enfrentar sanções. Será necessário pagar uma multa e regularizar a situação militar em uma junta militar para evitar restrições, como a impossibilidade de:

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  • Obter passaporte
  • Assumir cargos públicos
  • Matricular-se em instituições de ensino
  • Participar de concursos públicos
  • Receber benefícios sociais


Com informações da Agência Brasil

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alistamento militar certificado de alistamento Forças Armadas jovens de 18 anos processo de alistamento sanções por não alistamento
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