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Prazo de inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5); saiba como participar

Mesmo estudantes com inscrição automática ou isenção aprovada precisam acessar o sistema do Inep para garantir a participação nas provas de novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 07:19:54 Editado em 05.06.2026, 07:19:52
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Prazo de inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5); saiba como participar
Autor Cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Foto: ANGELO MIGUEL/MEC

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os interessados devem realizar o procedimento exclusivamente pela internet, acessando a Página do Participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para garantir a participação, os candidatos que não possuem isenção devem pagar a taxa de R$ 85 entre os dias 25 de maio e 10 de junho. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito, além de boleto bancário, com quitação disponível em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativo financeiro. A inscrição só é confirmada após o processamento deste pagamento.

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O Inep alerta que a regra de acesso ao sistema se estende a todos os participantes. Mesmo os estudantes que tiveram o pedido de isenção da taxa aprovado precisam acessar o portal para confirmar a presença no exame. Candidatos que tiveram a isenção negada ou a justificativa de ausência reprovada deverão pagar a taxa normalmente para validar a inscrição. A obrigatoriedade da confirmação também vale para os concluintes do ensino médio de escolas públicas. Embora a inscrição desses alunos ocorra de forma automática, eles devem entrar no sistema para finalizar o cadastro, escolher a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e, se for o caso, solicitar recursos de acessibilidade ou tratamento pelo nome social.

Os pedidos de uso do nome social — destinado àqueles que desejam ser reconhecidos socialmente por sua identidade de gênero — e de atendimento especializado devem ser feitos no momento da inscrição. Neste ano, o edital do Enem trouxe como novidade a inclusão de pessoas com transtornos mentais, como ansiedade e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), no rol de perfis que exigem suporte especial. A medida se soma a outras condições já amparadas, como baixa visão, cegueira, deficiência física, auditiva e intelectual, dislexia, transtorno do espectro autista (TEA) e fibromialgia, além de gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar.

As provas desta edição estão agendadas para os domingos 8 e 15 de novembro. O Inep pretende ampliar os locais de aplicação para cerca de 10 mil postos em todo o país. A estimativa do órgão é que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública façam o exame em suas próprias escolas, uma medida que visa facilitar o acesso e reduzir os deslocamentos. Para os estudantes que ainda assim precisarem realizar a prova em outro município, o Ministério da Educação (MEC) informou que estuda alternativas de apoio logístico para o transporte.

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Considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, o Enem avalia o desempenho escolar ao término da educação básica e é utilizado para a seleção de estudantes em instituições públicas e privadas por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies. Os resultados também são válidos para processos seletivos de instituições em Portugal que mantêm convênio com o Inep. Além disso, desde a edição de 2025, o exame voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos que atingirem a pontuação mínima exigida nas provas de conhecimento e na redação.

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