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Prazo de CNH vencida é ampliado; veja datas

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou até 9 de dezembro de 2026 a validade de CNHs e ACCs (Autorização para Conduzir Ciclomotor) vencidas ou com vencimento entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026. Caso encerrado o prazo de prorrogação, os motoristas têm 30 dias adicionais para efetuar a renovação.

Segundo o Contran, a prorrogação é automática para CNH ou ACC vencidas no período estipulado, mesmo com a data do documento expirada. A deliberação do Contran alcança quem já estava na prorrogação anterior e quem teria o documento vencendo nos meses seguintes.

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A prorrogação extraordinária beneficia exclusivamente condutores em situação regular, ficando expressamente excluídos da medida aqueles que estiverem com o direito de dirigir suspenso ou cassado. Com isso, a norma exige que motoristas penalizados cumpram integralmente suas sanções antes de regularizar o documento, informou o Contran.

Além disso, a deliberação também prevê a atualização de dados de médicos e psicólogos peritos examinadores no Renach (o Registro Nacional de Condutores Habilitados). Os Detrans dos Estados e do Distrito Federal têm até 30 dias, a partir da publicação, para atualizar os cadastros e os de entidades vinculadas.

De acordo com o Contran, a medida visa manter a situação cadastral vigente de profissionais e entidades habilitados para exames e avaliações.

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CNH/VENCIMENTO/RENOVAÇÃO/PRAZO/AMPLIAÇÃO
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