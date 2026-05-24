Praticante de parapente sobrevive após ser atingida por avião em pleno voo; veja





Uma praticante de parapente austríaca identificada apenas como Sabrina, de 44 anos, sobreviveu após ser atingida em pleno voo por um avião de pequeno porte, modelo Cessna 172, no sábado (23) na região de Pinzgau, na Áustria. Apesar da colisão, ela conseguiu acionar o paraquedas reserva e pousar em uma área de mata sem ferimentos graves.



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O impacto causou danos significativos ao equipamento e obrigou Sabrina a realizar um pouso de emergência. Imagens do acidente viralizaram nas redes sociais e mostram o momento em que ela tenta se desvencilhar do parapente danificado enquanto aciona o paraquedas reserva. Os gritos dela são audíveis no vídeo.



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"O dia em que uma Cessna 172 te derruba do céu enquanto você está praticando parapente", escreveu Sabrina em publicação no Instagram. "Ainda não consigo acreditar que estou aqui escrevendo isso e que, além de alguns hematomas fortes e contusões, realmente não aconteceu nada comigo", relatou. A austríaca descreveu o sábado como seu "segundo aniversário", já que teria "renascido" após o ocorrido.

Natural da Alta Áustria, ela costuma compartilhar nas redes sociais registros de aventuras em montanhas e voos de parapente, incluindo saltos em grandes altitudes.