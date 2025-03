Praia em Marte? Veja o que se sabe sobre descoberta científica

A disposição dessas formações é semelhante à encontrada em praias terrestres, o que reforça a hipótese de que um oceano cobriu parte do polo norte de Marte no passado.

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences identificou formações geológicas que sugerem a existência de antigas praias em Marte. A descoberta foi feita a partir de dados do rover chinês Zhurong, que pousou em 2021 na região de Utopia Planitia, uma vasta planície no planeta.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os pesquisadores analisaram informações coletadas pelo radar de penetração no solo do veículo, que revelou camadas de rocha sob a superfície marciana. A disposição dessas formações é semelhante à encontrada em praias terrestres, o que reforça a hipótese de que um oceano cobriu parte do polo norte de Marte no passado.

“Estamos encontrando locais que se parecem com antigas praias e deltas de rios. Há sinais de vento, ondas e depósitos de areia, típicos de uma praia”, afirmou Benjamin Cardenas, coautor do estudo e pesquisador da Universidade Estadual da Pensilvânia.

Michael Manga, professor da Universidade da Califórnia, explicou que as estruturas analisadas não correspondem a dunas de areia, crateras de impacto ou fluxos de lava. “Foi quando começamos a considerar a existência de um oceano”, disse.

Ele destacou que a orientação das formações é compatível com o que seria uma antiga linha costeira marciana. “Elas têm tanto a direção quanto a inclinação corretas para sustentar a ideia de que o oceano existiu por um longo período, formando algo semelhante a uma praia de areia”, concluiu.

