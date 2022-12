PR: Homem é preso após confessar estupro de enteada por WhatsApp

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

homem foi detido em Itapoá, Santa Catarina, mas a violência aconteceu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC)

Um homem acusado de estuprar a enteada foi preso, nesta terça-feira (13), seis meses após fugir quando o crime foi cometido. O homem foi detido em Itapoá, Santa Catarina, mas a violência aconteceu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu quando o suspeito morava com a mãe da menina, de 12 anos de idade. Conforme investigações, a mulher ia trabalhar, e a criança ficava sozinha em casa com o homem.

LEIA MAIS: Criança de 11 anos é encontrada morta em casa após ser abusada

continua após publicidade .

“Foram cerca de quatro a cinco vezes que ele praticou. A mãe, desconfiada, conversou com a criança, que contou o que aconteceu”, relatou o delegado Thiago Wladika. Ainda segundo a PC, a denúncia da mãe da menina foi de extrema importância.

A mulher conversou com o suspeito pelo WhatsApp e foi dessa forma que conseguiu a confirmação de que o crime realmente havia sido cometido. “Ela conversou com ele por WhatsApp e ele confessou que praticou os atos. Pediu perdão, mas a mãe não aceitou. Ela procurou a polícia, relatou o crime, e a criança foi ouvida de forma especializada”. disse o delegado.

A prisão do homem foi concedida, mas quando as equipes da Polícia Civil de Araucária foram prendê-lo, ele já havia fugido. Após um novo trabalho de investigação, os policiais descobriram o paradeiro. “Estava foragido desde então, tentávamos localizá-lo. Encontramos trabalhando em uma empresa em Itapoá, em Santa Catarina. Fomos até lá e prendemos”. concluiu Wladika.

continua após publicidade .

O homem foi encaminhado à Delegacia de Araucária, onde permanece detido à disposição da Justiça.





Fonte: informações Banda B.

Siga o TNOnline no Google News