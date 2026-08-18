'PQD', apontado como líder do Comando Vermelho, é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira, 18, Pierre Sá da Silva, conhecido como "PQD", apontado como uma das principais líderes armados do Comando Vermelho na zona sudoeste da capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, PQD integra um grupo armado da facção e é responsável por coordenar ações voltadas à expansão territorial do grupo, além de exercer a função de frente de bocas de fumo nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus. A defesa de Pierre Sá não foi localizada.

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A ação dos policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) ocorreu na comunidade da Gardênia Azul, apontada como o principal reduto do criminoso e utilizada para o planejamento e a coordenação de suas atividades criminosas.

Durante a abordagem, o criminoso atacou os policiais, foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu no local. Com ele, foi apreendido uma pistola. Na mesma ação, um segundo integrante da quadrilha de "PQD", que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi preso.

De acordo com as investigações, o preso integrava a chamada "Equipe Astro" e era um dos principais homens de guerra da facção. "Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de criminosos, na coordenação de ataques e no planejamento de ações violentas voltadas à expansão territorial do grupo na Zona Sudoeste", diz a Polícia Civil.

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PQD teria participado de disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além da articulação de tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, região considerada estratégica pela organização criminosa.

A ação desta terça-feira faz parte da Operação Contenção. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.