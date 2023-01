Poucos jogadores foram ao velório de Pelé; confira a lista

Da Redação

A cerimônia foi realizada na Vila Belmiro, em Santos, entre segunda-feira (2) e terça (3)

Autoridades, famosos, atletas e dirigentes de futebol marcaram presença no velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A cerimônia foi realizada na Vila Belmiro, em Santos, entre segunda-feira (2) e terça (3).

Entre as autoridades, estiveram presentes o presidente Lula, o ministro do STF Gilmar Mendes e o governador de SP, Tarcísio de Freitas. Ídolos do Santos, jogadores e ex-jogadores do clube também compareceram em peso. Mas a ausência de grandes nomes do futebol brasileiro foi sentida e bastante comentada nas redes sociais. As informações são do G1.

Autoridades:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, e a primeira-dama Janja

Gilmar Mendes, ministro do Supremo

José Roberto de Paiva, prefeito de Três Corações (MG)

Márcio França, ex-governador de São Paulo e atual ministro de Portos e Aeroportos

Muhammad Makarfi Ahmad, embaixador da Nigéria

Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal e ex-prefeito de Santos

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Rogério Santos, prefeito de Santos

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Famosos:

Mano Brown, rapper

Milton Neves, jornalista e apresentador

Pai do Neymar

Osmar Santos, ex-locutor de futebol

Supla, cantor

Técnicos, atletas e ex-atletas:

Ângelo, jogador

Abel, ex-jogador

Aranha, ex-jogador

Careca, ex-jogador

Chulapa, ex-jogador

Clodoaldo, ex-jogador

Danielle Zangrando, ex-judoca

Elano, ex-jogador

Emerson Sheik, ex-jogador

Léo, ex-jogador

Lima, ex-jogador

Manoel Maria, ex-jogador

Marcelinho Carioca, ex-jogador

Marcos Leonardo, jogador do Santos

Narciso, ex-jogador

Neto, ex-jogador e comentarista esportivo

Odair Hellmann, técnico do Santos

Paulo Roberto Falcão, ex-jogador e coordenador esportivo do Santos

Rogério Sampaio, ex-judoca

Soteldo, jogador

Zé Roberto, ex-jogador

Dirigentes de clubes e federações de futebol:

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Emilio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid

Giovanni Vincenzo Infantino, presidente da Fifa

Julio Casares, presidente do SPFC

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol

Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras

