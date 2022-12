Posto da PM é atacado a tiros em comunidade da zona oeste do Rio

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Um posto avançado da Polícia Militar foi atacado a tiros na madrugada deste sábado, 24, dentro da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro. No ataque, além dos disparos com arma de fogo, os criminosos também arremessaram paus, pedras e coquetéis molotov contra os policiais militares, segundo a PM.

Os agentes reagiram ao ataque. Um homem ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul da capital fluminense. A PM informou que o estado de saúde dele era considerado estável. Uma viatura de polícia e parte da estrutura da base da PM ficaram danificadas. Equipes do 18º Batalhão da PM e do Batalhão de Polícia de Choque reforçam o policiamento na região. A Corregedoria da Corporação também acompanha o caso.