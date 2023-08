Post sobre traição pode ter motivado assassinato de empresário

O dono de uma farmácia foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na última terça-feira, 15 de agosto. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), o autor dos disparos entrou no local e foi direto atrás da vítima, identificada como Tiago Brito, de 36 anos, que havia acabado de chegar de uma entrega. A motivação do crime pode estar ligada as postagens feitas pelo empresário nas redes sociais.

Segundo testemunhas ouvidas pelas autoridades, antes de efetuar os tiros, o responsável pelo crime disse "Vou te mostrar como é que você fica difamando o outro na rede social". O assassinato foi registrado em Ipatinga, Minas Gerais.

A polícia teve acesso às imagens da câmera de segurança da farmácia, que mostraram que Tiago e o atirador tiveram uma rápida discussão antes dos disparos serem feitos. Ainda segundo informações repassadas por funcionários à PM, o atirador esteve na farmácia por duas vezes, no mesmo dia, procurando pela vítima.

No dia anterior ao crime, Tiago fez postagens sobre uma suposta traição em que o dono de uma lanchonete teria sido flagrado pela mulher com outro homem.

“Que história é essa que a muier do Dono de uma lanchonete no Vale do Aço pegou ele na cama com outro amiguinho? Cês tão sabendo?”(sic), diz o post publicado no story de Tiago.

Horas depois, ele publicou vídeos em que perguntava para duas mulheres, dentro da farmácia, se elas estavam sabendo da “fofoca”. Elas negaram saber do caso e responderam que a única informação que tiveram sobre o assunto havia partido da postagem dele nas redes sociais.

Segundo o registro policial, o homem, identificado por testemunhas como o atirador, é dono de uma lanchonete no mesmo bairro da farmácia da vítima. Ele tem 42 anos e, logo após o crime, fugiu de carro do local e ainda não foi localizado pela polícia.

As informações são do g1.

