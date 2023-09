Porsche de R$ 1 milhão fica destruído ao atingir poste; motorista foge

Câmeras de segurança registraram um acidente "caro" por volta das 10h40 deste sábado, 30 de setembro. Através das imagens, é possível ver um Porsche Cayman GT4, avaliado em R$ 1 milhão, colidindo contra o portão de um prédio e derrubando um poste em Itapema, litoral de Santa Catarina. (Veja abaixo)

continua após publicidade

Ainda por meio das imagens, é possível a estrutura de concreto caindo sobre o carro esportivo e um outro automóvel, que estava estacionado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, ninguém se feriu no acidente. Inclusive, o condutor do veículo de luxo fugiu.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmera flagra acidente entre Gol e Cruze no centro de Apucarana; veja

O Porsche estava acima do limite de velocidade quando a batida aconteceu, conforme testemunhas. Aos policiais, elas relataram que ouviram barulho de dois veículos em alta velocidade e, em seguida, o estouro.

Assista:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News