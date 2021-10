Da Redação

Porsche de empresário fica sem gasolina e atrapalha trânsito

Algo fora do comum aconteceu em uma via pública do município de Ipatinga, Minas Gerais, na última terça-feira (19). Um Porsche Panamera, avaliado em R$ 700 mil, acaba atrapalhando o trânsito ao ficar sem combustível. O automóvel pertence a um empresário.

Um vídeo da situação foi gravado e publicado nas redes sociais. O rapaz que filmou as imagens é amigo do proprietário do Porsche. Ele fez brincadeiras enquanto registrava o vídeo.

"Mansão de R$ 100 milhões e carro sem gasolina", diz o rapaz, enquanto filma o engarrafamento. Ele ainda brinca com um motorista de um Escort que passa ao lado. "Gasolina, irmão. Não dá para tirar um pouquinho desse carro para nós (sic) colocar aqui, não? Tá cara, subiu demais o preço". Veja:

Porsche de empresário fica sem gasolina e atrapalha trânsito - Vídeo por: tnonline

As imagens mostram ainda que o empresário e seus funcionários usaram um galão e uma mangueira para abastecer o veículo. A pane seca é considerada uma infração média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e prevê multa e até remoção do veículo.



A situação gerou várias piadas na internet em alusão ao preço do combustível, cujo litro já chega a R$ 7,49, segundo levantamento Agência Nacional do Petróleo (ANP). No caso da gasolina, o preço médio do litro subiu 3,33% nas duas últimas semanas, passando de R$ 6,117 para R$ 6,321. É, assim, a décima primeira semana seguida entre altas e estabilidade nos preços. No ano, acumula alta de 40,9%.

Com informações; Extra.