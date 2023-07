Porco faz sucesso no mundo da arte e fatura com venda de quadros

A conta no Instagram do porco conta com mais de 60 mil seguidores

Um porco vem fazendo sucesso no mundo da arte. O suíno batizado de “Pigcasso” – uma homenagem de sua dona, Joanne Lefson, ao pintor espanhol Pablo Picasso – teve seu primeiro quadro vendido por cerca de R$ 2 mil reais. Hoje, os lucros já chegam próximos aos R$ 5 milhões.

Pigcasso vive em uma fazenda na África do Sul e ficou famoso recentemente pintando retratos do Príncipe Harry, Lionel Messi, animais, da Guarda Real do Reino Unido, paisagens e muito mais. Atualmente, a conta no Instagram do porco conta com mais de 60 mil seguidores.

Foto por Da Redação

Joanne conta que, quando Pigcasso nasceu, em 2016, era muito diferente da irmã destrutiva Rosie. Um dia, o porquinho aproveitou que uma equipe que trabalhava na fazenda deixou o pincel e tinta ao alcance e começou a mostrar seu talento para a arte.

