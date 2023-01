Porco derruba e mata açougueiro momentos antes de ser abatido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Uma morte trágica chocou os moradores de Hong Kong, na China, e toda a internet. Um açougueiro morreu após ter sido derrubado por um porco que seria abatido. O acidente de trabalho está sendo investigado.

continua após publicidade .

De acordo com informações apuradas pela CNN, o trabalhador havia dado um choque elétrico para deixar o animal inconsciente, mas o porco acordou momentos antes de ser atingido por uma lâmina afiada.

LEIA MAIS: Sobrinho arranca dedo de tio a golpes de facão em Apucarana

continua após publicidade .

Um colega encontrou a vítima, de 61 anos, caída no chão, com um ferimento em um dos pés e um cutelo de 40 centímetros na mão. O açougueiro foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

“Vamos concluir a investigação o mais rapidamente possível para identificar a causa do acidente e os responsáveis ​​e recomendar medidas de melhoria. Adotaremos as ações previstas se houver alguma violação da legislação de segurança do trabalho”, disse um porta-voz do Departamento do Trabalho de Hong Kong.





Fonte: Informações Portal R7.

Siga o TNOnline no Google News