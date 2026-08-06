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Por um triz: vento leva chapéu e livra idoso de ser atingido por carro na China

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro elétrico atinge o triciclo do homem segundos após ele se afastar para buscar o acessório

Escrito por Da Redação
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Um idoso escapou de um grave acidente de trânsito em Shangqiu, na província chinesa de Henan, após ter o chapéu levado pelo vento. Ao correr para recuperar o acessório, ele se distanciou do triciclo em que estava apenas alguns segundos antes de o veículo ser violentamente atingido por um carro elétrico, evitando assim o que poderia ser uma tragédia.

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O caso foi registrado por câmeras de segurança no dia 17 de julho. As imagens mostram que o incidente começou quando o homem estacionou seu triciclo ao lado de lixeiras para recolher garrafas e outros materiais recicláveis. Durante a coleta, uma forte rajada de vento arrancou seu chapéu, que caiu no meio da rua. O idoso foi imediatamente atrás da peça, deixando o seu veículo parado.

Instantes após o afastamento do homem, o carro elétrico colidiu em cheio contra a traseira do triciclo. O impacto foi tão severo que o automóvel perdeu o controle, atravessou a pista e só conseguiu parar no lado oposto da via. As gravações divulgadas pela imprensa local mostram, inclusive, que o idoso continuou caminhando atrás do chapéu, alheio à colisão que destruiu seu meio de transporte e que, por uma questão de segundos, não lhe custou a vida.

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Por um triz: vento leva chapéu e livra idoso de ser atingido por carro na China
AutorFoto: Reprodução/ Câmera de Segurança
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acidente China histórias de vida IDOSO transito
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