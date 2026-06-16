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Por que os sorteios da Quina estão suspensos? Próximo concurso será dia 28/06; entenda

A última vez que a Caixa Econômica Federal sorteou a loteria foi no domingo (14) trazendo o resultado do concurso 7050

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 19:15:42 Editado em 16.06.2026, 19:49:26
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Por que os sorteios da Quina estão suspensos? Próximo concurso será dia 28/06; entenda
Autor Probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões - Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal suspendeu temporariamente os sorteios regulares da Quina para o concurso especial de São João. O sorteio será realizado no domingo, 28 de junho, às 14h com prêmio estimado em R$ 250 milhões. Os sorteios regulares estão suspensos desde o último domingo (14), quando houve o concurso 7050, e retornarão ao calendário normal a partir do dia 29 de junho.

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A loteria, onde são sorteados cinco números, tem seus sorteios realizados regularmente de segunda a sábado. No entanto, o último sorteio, que deveria acontecer na noite de sábado (13) foi transferido para o domingo (14) em razão da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo.

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Os números sorteados no concurso 7050 foram: 24 – 36 – 61 – 66 – 74. Ninguém acertou as cinco dezenas. No entanto, houve ganhadores nas faixas inferiores:

  • 4 acertos (Quadra): 40 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 15.123,58 para cada.
  • 3 acertos (Terno): 3.672 apostas ganhadoras, que levaram R$ 156,89 cada.
  • 2 acertos (Duque): 102.950 apostas ganhadoras, que receberam R$ 5,59 cada.

O valor acumulado foi direcionado para a edição especial da Quina de São João.

Concurso 7051 Quina de São João sorteia R$ 250 milhões e não acumula

Durante o período de suspensão, todas as apostas registradas na modalidade concorrem exclusivamente ao concurso 7051, a Quina de São João. O concurso 7051 da Quina não acumula. Sorteio será realizado a partir das 14h do domingo (28/06).

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Se ninguém acertar as cinco dezenas, ganha quem acertar mais números

Caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem quatro acertos. Se não houver ganhadores nessa faixa, o prêmio segue para as demais categorias, conforme as regras da modalidade.

Para apostar, o jogador deve escolher entre cinco e 15 números dentre os 80 disponíveis. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pelos canais digitais da Caixa. A Quina também premia apostas que fizerem duas, três ou quatro dezenas.

TNOnline divulga em tempo real resultado da Quina de São João

O Concurso Especial 7051 da Quina de São João vai acontecer no domingo a partir das 14h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal e cobertura em tempo real pelo TNOnline.

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