Por que comer em frente a uma tela te deixa com mais fome?

Não é segredo que uma alimentação saudável tende a ficar no fim da nossa lista de prioridades quando estamos em frente à televisão. Uma batatinha atrás da outra... diretamente para a nossa boca... e quando você menos percebe, você comeu todas e o saco está vazio! Porém, 1h depois, já está com fome de novo. Então, porque é que temos tendência de comer muito mais quando estamos em frente a uma tela?

De acordo com um estudo da Universidade de Bristol, publicado na revista American Society for Nutrition em 2010, ao comer em frente a tela do computador ou da televisão, as pessoas tendem a ingerir mais alimentos sem prestar a atenção na quantidade e qualidade, e com isso, reduzindo a sensação de saciedade no momento certo. Os pesquisadores analisaram as diferenças entre uma pausa para o almoço na mesa de trabalho e outra fora do escritório. Foi pedido a dois grupos de pessoas que almoçassem nessas duas formas durante um determinado período de tempo. No final desse período, os pesquisadores observaram que as pessoas que almoçaram em frente ao computador, se sentiram menos saciadas do que os seus colegas que saíram para almoçar. De acordo com o estudo, o grupo que comeu na mesa de trabalho, em frente ao computador, fez mais pausas para “beliscar” ao longo do dia, do que o grupo que saiu para almoçar.

É claro que, embora seja sempre aconselhável fazer uma refeição na mesa de jantar na companhia de amigos e familiares, há muitos de nós que gostamos de comer uma pizza enquanto assistimos a nossa série favorita na Netflix ou enquanto jogamos jogos de apostas.

No entanto, como alertam os pesquisadores da Universidade de Bristol, quando se passa horas prolongadas em frente à televisão ou computador, é importante escolher snacks saudáveis para evitar o consumo em excesso de calorias ou de alimentos prejudiciais à saúde.

Então, o que fazer se você quiser ver uma série na Netflix mas o jantar ainda não está pronto? Bom, para te ajudar com isso, aqui está uma lista de 5 snacks saudáveis e deliciosos para você comer sem se sentir culpado!

Fruta

A fruta é uma ótima opção de lanche saudável e leve para comer em frente à televisão. Por exemplo, você pode comer uma tigela de morangos, mirtilos, bananas, maçãs, kiwi ou qualquer outra fruta à sua escolha. Seja qual for a fruta que escolher, tenha a certeza de que terá um alimento rico em nutrientes e com poucas calorias.

Pipoca

Pipocas caseiras são uma opção saudável e leve. Você pode adicionar uma pitada de tempero, como páprica ou alho em pó, para deixar a pipoca ainda mais saborosa. Um importante benefício das pipocas é a sua elevada saciedade. Devido ao seu elevado teor de fibra e baixas calorias, as pipocas são consideradas um alimento que pode promover a perda de peso. Por exemplo, as pipocas fazem com que as pessoas se sintam mais saciadas do que uma quantidade semelhante de batatas chips.

Iogurte

Iogurte com frutas e granola pode ser uma alternativa saudável! Os iogurtes são ricos em proteínas, cálcio, vitaminas e probióticos, que podem melhorar a microbiota intestinal. Estes podem oferecer proteção aos ossos e dentes e ajudar a prevenir problemas digestivos.

Frutos secos

As nozes, amêndoas e outros tipos de frutos secos são ricos em nutrientes e ajudam a saciar a fome, uma vez que contêm ácidos insaturados e outros nutrientes. No entanto, uma desvantagem dos frutos secos é que alguns podem ser muito calóricos, por isso é importante limitar as porções.

Smoothie

Um smoothie feito com frutas e vegetais frescos pode ser uma ótima opção de lanche saudável e refrescante. Os benefícios são muitos: aumentam a ingestão de fibras, aumentam os níveis de vitamina C e podem ser úteis para doenças como pressão alta.

Conclusão

Quem não gosta de comer um saco de salgadinho na companhia de amigos ou sozinho enquanto vê 12 episódios de Bridgerton? A verdade é que nos tornamos zumbis sem cérebro e funcionamos em piloto automático quando estamos sentados em frente a TV. Por isso, o segredo é muito simples: moderação. Seja o que for que você decida comer, uma dica é dividir sempre os seus lanches em porções para saber exatamente a quantidade que está comendo. Outra dica é fazer uma pausa entre os lanches... sim, mesmo que essa pausa seja correr para a cozinha para encher a sua tigela. Levante-se para que o sangue circule pelos seus membros. Isto pode te ajudar a decidir se deve ou não comer outra bolacha.