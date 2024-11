Por que as mulheres ganham peso na área do abdômen e o que fazer?

Para muitas mulheres, a gordura da barriga é uma triste realidade. Infelizmente, pode levar a problemas de saúde mais sérios, incluindo diabetes e até mesmo um ataque cardíaco. A gordura abdominal pode aumentar ao longo dos anos e não é brincadeira.

O que há por trás da gordura da barriga? A gordura da barriga é especialmente problemática, pois fica na camada de preenchimento abaixo da pele (gordura subcutânea) e inclui gordura visceral ou aquelas que ficam mais profundamente no abdômen e envolvem órgãos internos.

O peso de uma pessoa depende predominantemente de quatro fatores: quantas calorias ela ingere por dia; quantas calorias ela queima diariamente; idade; e genética.

Aumento do risco de apneia do sono - de acordo com a Sleep Foundation, o aumento da circunferência abdominal devido ao excesso de gordura pode comprimir a parede torácica de uma pessoa, diminuindo o volume pulmonar. Essa capacidade pulmonar reduzida diminui o fluxo de ar. Tudo isso pode tornar o sono mais difícil.

Aumento do risco de doença cardíaca - vários estudos mostram que pessoas com excesso de peso na região abdominal têm maior probabilidade de ter problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas.



Aumento do risco de pressão alta - ter uma quantidade significativa de gordura na barriga pode fazer com que você corra o risco de pressão alta. Pressão alta significa que o coração precisa trabalhar mais para bombear sangue para o seu corpo.

Aumento do risco de uma quantidade prejudicial de gordura no sangue - gordura da barriga pode significar um risco aumentado de gordura não saudável no seu sangue. Se a gordura se acumular em seus vasos, ela pode realmente obstruir artérias e restringir o fluxo sanguíneo. Muito bloqueio e um ataque cardíaco pode ocorrer.

Aumento do risco de açúcar elevado no sangue e diabetes - de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos EUA, a obesidade abdominal pode, em média, aumentar o risco de diabetes tipo 2 "mais de duas vezes".

Aumento do risco de certos tipos de câncer - há pesquisas que mostram que ter uma cintura obesa pode, na verdade, aumentar a probabilidade de certos tipos de câncer, como colorretal, pancreático, de m a m a (após a menopausa) e uterino.

Aumento do risco de acidente vascular cerebral - principalmente nas mulheres, estudos mostram que "a obesidade abdominal está associada a um risco aumentado de acidente vascular cerebral isquêmico".

Aumento do risco de gordura no fígado - o NIH concluiu que "a infiltração de gordura no fígado está bem correlacionada com a quantidade de gordura abdominal". É essencial manter um peso saudável e limitar a ingestão de gordura.

Aumento do risco de morte prematura por qualquer causa - de acordo com a Harvard Health, há um risco maior de morte associado à maior quantidade de gordura que uma pessoa tem no abdômen. Essa gordura localizada centralmente é às vezes chamada de "formato de maçã".

Causas do ganho de peso abdominal em mulheres - conforme a menopausa se aproxima, os níveis de estrogênio começam a cair. O estrogênio é um hormônio que ajuda a regular a distribuição de gordura. Conforme os níveis diminuem, as gorduras tendem a se acumular no abdômen em vez de lugares como quadris e coxas.

Em mulheres na pós-menopausa, 15-20% do peso corporal total é gordura abdominal, enquanto em mulheres na pré-menopausa é cerca de 5-8%.

Estresse e cortisol - o estresse é um grande fator contribuinte. Conforme o corpo fica estressado, ele produz cortisol. Cortisol é um hormônio que estimula a gordura nas áreas abdominais (entre outras coisas).

O aumento do cortisol significa que é mais fácil para as mulheres ganharem e, infelizmente, reterem essa gordura na área da barriga. O gerenciamento do estresse é um componente enorme de qualquer plano para controlar seu peso.

Resistência à insulina - os níveis de açúcar no sangue são regulados em parte pelo hormônio conhecido como insulina. Se seu corpo se tornar resistente à insulina, ele começará a armazenar gordura, predominantemente ao redor da área do abdômen.

A resistência à insulina pode acontecer devido a vários fatores, incluindo dieta ruim, exercícios limitados ou constituição genética. É importante ter muito cuidado, pois a resistência à insulina pode levar ao diabetes tipo 2 e é mais comum em mulheres à medida que envelhecem.

Dieta rica em açúcares e carboidratos refinados - dietas ricas em açúcares e carboidratos refinados não são boas! Elas podem contribuir para a resistência à insulina, bem como para o ganho de peso.

Quando você consome esses alimentos, seus níveis de açúcar no sangue aumentam, o que pode levar ao aumento da produção de insulina e ao armazenamento de gordura.

Falta de atividade física - se você não pratica exercícios com frequência ou não pratica atividade física suficiente, isso pode contribuir para o ganho de peso no abdômen.

Se você não estiver se exercitando, então é provável que seu corpo armazene essa gordura em vez de queimá-la para obter energia. O exercício é uma ferramenta essencial para ajudar a reduzir a gordura da barriga e melhorar seu bem-estar geral.

Maus hábitos de sono - o sono é um fator importante quando se trata da saúde e do controle do peso. Se você não está dormindo o suficiente ou está dormindo irregularmente, isso pode ter um impacto negativo.

Dormir mal ou irregularmente pode atrapalhar seus níveis hormonais, aumentando assim seu apetite e eventualmente levando ao ganho de peso. Esse peso extra pode encontrar espaço em seu abdômen.

Medindo seu abdômen - para ver se a gordura extra no seu abdômen pode ser preocupante, meça-a. Usando uma fita métrica, fique de pé e coloque a fita ao redor do seu estômago, um pouco acima do osso do quadril. Você então puxará a fita métrica até que ela esteja confortável, relaxe, expire e, finalmente, meça sua cintura sem contrair seu estômago.

As mulheres devem se preocupar se a cintura medir mais de 89 cm. Em geral, conforme a medida da sua cintura aumenta, também crescem os riscos associados.

Cortando a gordura - o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos recomenda que a maioria dos humanos saudáveis ​​pratique atividades aeróbicas moderadas por pelo menos 150 minutos por semana ou atividades aeróbicas vigorosas por 75 minutos por semana.

Escolha as porções com sabedoria - é importante, em geral, e especialmente quando se busca perder peso no abdômen, escolher o tamanho das porções com sabedoria. Tente comer em casa com mais frequência. Se você comer fora, considere dividir uma refeição com alguém ou guarde metade para mais tarde.

Substitua bebidas açucaradas - bebidas açucaradas não são boas para sua saúde e podem contribuir para o ganho de peso. Certifique-se de fazer escolhas inteligentes, como beber água.

Uma dica simples e valiosa - embora existam muitas dicas para ajudar na perda de gordura da barriga, uma das principais é sentar-se menos e movimentar-se com mais frequência. Se você trabalha sentado, considere definir um cronômetro a cada hora para levantar e movimentar-se um pouco.

