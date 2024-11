Por que a maioria das crianças de hoje não viverá até os 100 anos?

Envelhecer está ficando mais difícil? Um estudo recente sugere isso. De fato, a análise realizada por uma equipe de gerontologistas afirma que é improvável que a maioria das crianças de hoje viva até os 100 anos. É uma revelação preocupante, especialmente porque a medicina moderna parece ter aumentado a longevidade no último meio século. Então, por que as crianças não sobreviverão o suficiente para comemorar seu 100º aniversário? As informações são do portal Stars Insider.

Um relatório divulgado na revista Nature Aging aponta que a era do rápido aumento da expectativa de vida humana terminou. Portanto, as chances das crianças nascidas hoje atingirem 100 anos de idade são extremamente improváveis.

Os gerontologistas, especialistas que analisam o processo de envelhecimento e o que pode ser adotado para garantir uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos, basearam suas descobertas na análise de dados de expectativa de vida da Austrália, França, Hong Kong, Itália, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça e Estados Unidos.

No geral, as crianças do gênero feminino nascidas em 2019 nesses locais têm 5,1% de chance de atingir os 100 anos de idade, disse o estudo. Já a probabilidade média de um homem sobreviver até os 100 anos é de 1,8%.

Em 1990, o principal autor do relatório, Jay Olshansky, professor de epidemiologia e bioestatística na Escola de Saúde Pública da Universidade de Illinois em Chicago, levantou a hipótese de que a humanidade estava se aproximando de um limite superior para a expectativa de vida em populações de vida longa.

Ele acreditava que o número de anos que uma pessoa pode esperar viver seria muito reduzido, os efeitos das intervenções médicas tendo cada vez menos impacto na expectativa de vida.

A previsão naquela época era que as crianças, em média, viveriam apenas até os 85 anos - apenas 1% a 5% poderiam sobreviver até o 100º aniversário.

Muitos gerontologistas discordaram de Olshansky e seus colegas, argumentando que os avanços nas tecnologias médicas e de extensão da vida acelerariam e aumentariam a expectativa de vida junto com ela.

Quase 25 anos depois, parece que a previsão feita por Olshansky e seus colegas foi comprovada. Contudo, Olshansky insiste que esses últimos resultados precisam ser interpretados corretamente. A humanidade ainda está ganhando expectativa de vida, acrescentou, mas em um ritmo cada vez mais lento do que nas décadas anteriores.

A equipe explorou as tendências recentes nas taxas de mortalidade e expectativa de vida, de 1990 a 2019, usando métricas demográficas de sobrevivência a partir de estatísticas vitais nacionais dos oito países e territórios mencionados acima com as populações mais longevas.

Suas descobertas contradizem a noção popular de que os humanos em breve conseguirão viver até 120 ou 150 anos de idade

Em vez disso, Olshansky adverte que a perspectiva do que ele chama de expectativa de vida radical é uma falácia, uma crença equivocada.

"O envelhecimento é atualmente imutável - é o declínio de suas células, tecidos, órgãos e sistemas de órgãos que atualmente não pode ser interrompido", disse ele em entrevista à CNN.

Especialistas apontam que a obesidade na população está desempenhando um papel importante na redução da expectativa de vida da geração atual de crianças. A condição invariavelmente leva a diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e outros distúrbios médicos.

De fato, um artigo publicado por Olshansky em 2005 sugeriu que esta será a primeira geração de jovens a viver uma vida mais curta do que seus pais, devido à obesidade.

Mas, há outros fatores que contribuem para a improvável longevidade, como escolhas de estilo de vida pouco saudáveis, degradação ambiental, desigualdade econômica e acesso a cuidados de saúde.

